Siirt'in Şirvan ilçesinde doğadan topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı. Zehirlenme şüphesi üzerine hastaneye kaldırılan kişiler, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

7 kişinin toplayıp yediği mantar faciaya yol açtı.

YEDİKTEN BİR SÜRE SONRA RAHATSIZLANDILAR

Olay, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Kayahisar köyünün Kayalı mezrasında meydana geldi. Mezrada topladıkları mantarları yiyen aynı aileden 7 kişi, bir süre sonra rahatsızlandı.

Zehirlenme şüphesi üzerine kişilerin yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye sağlık ekipleri gönderildi.

SİİRT EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE SEVK EDİLDİLER

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 7 kişi, Şirvan İlçe Entegre Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan işlemlerin ardından kişiler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.