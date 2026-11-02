Ankara'da sanal devriye operasyonu: 401 internet sitesine erişim engeli
Ankara İl Jandarma Komutanlığının 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasındaki sanal devriye faaliyetlerinde 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynatan 339, oltalama yoluyla dolandırıcılık yapan 3 ve müstehcen içerik paylaşan 59 internet sitesi olmak üzere toplam 401 siteye erişim engeli getirildi. Nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
İncelemeler sonucunda, 339 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 3 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 59 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi. Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.
Ayrıca, bu yıl meydana gelen faili meçhul siber olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, Sincan, Etimesgut ve Yenimahalle'deki nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı tespit edilen 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.