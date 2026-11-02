Ankara'da sanal devriye operasyonu: 401 internet sitesine erişim engeli

Ankara İl Jandarma Komutanlığının 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasındaki sanal devriye faaliyetlerinde 761 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi. Yasa dışı bahis oynatan 339, oltalama yoluyla dolandırıcılık yapan 3 ve müstehcen içerik paylaşan 59 internet sitesi olmak üzere toplam 401 siteye erişim engeli getirildi. Nitelikli dolandırıcılık olaylarına karıştığı belirlenen 4 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.