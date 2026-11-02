Kırklareli'nin Değirmencik köyündeki hayvan çiftliğinde çıkan yangın büyük kayba yol açtı. Alevlerin kısa sürede sardığı çiftlikte 210 buzağı telef olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Değirmencik köyünde bulunan bir hayvan çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çiftlikte etkili oldu.

Yangına müdahale etmek üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma yürüttü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangının ardından çiftlikte yapılan incelemede 210 buzağının telef olduğu belirlendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.