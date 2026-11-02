Bodrum'da feci sağanak! Otomobil denize sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Hurma Deresi'nde sel sularına kapılan bir otomobil denize sürüklenirken, ilçede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu.