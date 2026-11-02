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Bodrum'da feci sağanak! Otomobil denize sürüklendi

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bodrum'da feci sağanak! Otomobil denize sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Hurma Deresi'nde sel sularına kapılan bir otomobil denize sürüklenirken, ilçede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ekipler seferber oldu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün akşam başlayan ve gece kuvvetlenen sağanak nedeniyle 9 mahallede 17 ev ile 3 iş yerini su bastı. Mazı Mahallesi'nde Hurma Deresi'nin debisinin yükselmesiyle sel sularına kapılan bir otomobil denize sürüklendi.

Bodrum'da feci sağanak! Otomobil denize sürüklendi - 1

Yalıkavak, Türkbükü, Gündoğan ve Mazı başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında cadde ve sokaklarda su birikti. Yalıkavak Mahallesi'nde ise istinat duvarı çöktü.

Bodrum'da feci sağanak! Otomobil denize sürüklendi - 2

SU BİRİKEN YOLLARDA TRAFİK AKSADI

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğünün Muğla ve çevresi için yaptığı sağanak uyarısının ardından Bodrum'da etkili olan yağış, ulaşımı da aksattı. Bazı noktalarda biriken sular nedeniyle trafik durma noktasına geldi.

Bodrum'da feci sağanak! Otomobil denize sürüklendi - 3

Ekipler, müdahalelerinin ardından yolları yeniden trafiğe açtı. İtfaiye, Bodrum Belediyesi Arama Kurtarma (BAK), AFAD ve gönüllü ekipler bölgede kurtarma çalışması başlattı.

Bodrum'da feci sağanak! Otomobil denize sürüklendi - 4

METREKAREYE 46 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

İlçede metrekareye 46 kilogram yağış düştü. Bölgede yağışlı havanın özellikle öğle saatlerinden itibaren yeniden etkili olması bekleniyor.

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