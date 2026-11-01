Bolu'da doğal güzellikleriyle dünyaca ünlü Gölcük Tabiat Parkı, sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ziyaretçilerin akınına uğradı. Çam ormanlarıyla çevrili parkta ağaçların yapraklarının sarı, yeşil ve kahverengi tonlarına bürünmesiyle göl çevresinde kartpostallık muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

Bolu'da doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı , sonbahar mevsiminin renk kartelasıyla birlikte ziyaretçilerin akınına uğradı. Çam ormanlarıyla çevrili olan tabiat parkında, ağaçların yapraklarının sonbaharda renk değiştirmesiyle sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının harmanlandığı eşsiz bir manzara oluştu. Ortaya çıkan doğal güzellik, hafta sonu yerli ve yabancı halkın ilgi odağı haline geldi.

ZİYARETÇİLER GÖL ÇEVRESİNDE ANI BİRİKTİRDİ Sonbahar mevsimi boyunca bitki örtüsünün renk değiştirmesiyle seyrine doyumsuz görüntülerin oluştuğu Gölcük Tabiat Parkı 'na aileleriyle birlikte gelen vatandaşlar, göl çevresinde uzun yürüyüşler yaparak piknik yaptı. Doğal manzaranın ve temiz havanın keyfini çıkaran tatilciler, bu anları ölümsüzleştirmek için bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"ANI BİRİKTİRMEK İÇİN EN İYİ ROTA GÖLCÜK OLABİLİR" Mezuniyet çekimleri ve fotoğraf anıları için parkı tercih eden ziyaretçilerden Hatice Cemre Öztürk, sonbaharda Gölcük'ün apayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı: