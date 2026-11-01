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Malatya'da yürek yakan olay! Annesi emzirirken fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Malatya'da yürek yakan olay! Annesi emzirirken fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen bebeğin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük E.L.C. yaşamını yitirdi. Bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti. (Foto: İHA)Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti. (Foto: İHA)

EMZİRİLİRKEN ANİDEN FENALAŞTI

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı.

Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi Karababa Mezarlığı'nda toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Foto: İHA)Hayatını kaybeden bebeğin cenazesi Karababa Mezarlığı'nda toprağa verilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (Foto: İHA)

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

E.L.C., Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

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