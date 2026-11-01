Malatya'da yürek yakan olay! Annesi emzirirken fenalaşan 2 aylık bebek hayatını kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin kontrolünde yaşamını yitirdiği belirlenen bebeğin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen olayda annesi tarafından emzirildiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük E.L.C. yaşamını yitirdi. Bebeğin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
EMZİRİLİRKEN ANİDEN FENALAŞTI
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı.
Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.
CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.
E.L.C., Ali Baba Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Bebeğin ölümüne ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.