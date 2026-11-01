Aydın'ın Nazilli ilçesinde 21 yaşındaki eski erkek arkadaşı Veysi Düzenli tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybeden 20 yaşındaki Kumsal Kayan'ın ölümüne ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kumsal'ın 6 ay önce ayrıldığı Düzenli'den kurtulmaya çalıştığı, telefon numarasını engellemesine rağmen tehdit mesajlarının devam ettiği öğrenildi. Acılı anne Nurgül Etik, kızının IBAN üzerinden gönderilen para transferlerinin açıklama bölümündeki mesajlarla da tehdit edildiğini söyledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, hastanede yaşamını yitirdi.

ENGELLEDİĞİ ESKİ SEVGİLİSİNDEN IBAN ÜZERİNDEN TEHDİT İDDİASI

Kumsal Kayan'ın 45 yaşındaki annesi Nurgül Etik, kızının eski erkek arkadaşı Veysi Düzenli ile iletişimini kesmek için telefon numarasını engellediğini ancak tehditlerin sona ermediğini anlattı.

Düzenli'nin farklı telefon numaralarından aramaya devam ettiğini belirten anne Etik, kızına ulaşamadığında banka hesabına para göndererek açıklama bölümünden mesaj ilettiğini söyledi.

Etik, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Kızım onu her yerden engellemiş. Farklı cep telefonu numaralarından arıyordu. Normal mesaj atamayınca IBAN'ına para gönderip oradan mesaj atıyordu. Bu şekilde tehdit ederek görüşmeye mecbur ediyordu. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alsın. Cezaevinden hiç çıkmasın."

UZAKLAŞTIRMA KARARINA RAĞMEN EVİNE GİTTİ

Olay, 27 Ekim'de Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki Öğüt Can Apartmanı'nın üçüncü katında meydana geldi.

İddiaya göre Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı Veysi Düzenli arasında telefon görüşmesi sırasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Düzenli, annesiyle birlikte yaşayan Kumsal'ın bulunduğu eve gitti. Yanındaki tabancayı çıkaran Düzenli, genç kadını başından vurduktan sonra olay yerinden kaçtı.