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Kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki İ.S., yakınlarının ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin gittiği evinde ölü bulundu. Acı olayın ardından evde inceleme başlatılırken, yaşlı adamın cenazesi morga kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 80 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu. Mimarsinan Şirintepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan İ.S'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin evde hareketsiz halde bulduğu İ.S'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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