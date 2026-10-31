Yük treninde nitrik asit sızıntısı: AFAD ve özel kıyafetli ekipler seferber oldu

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan bir trende meydana gelen nitrik asit sızıntısı bölgede paniğe neden oldu. Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'nda fark edilen sızıntı üzerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetli ekiplerin müdahalesiyle sızıntı tespit edilen vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı.