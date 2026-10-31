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Yük treninde nitrik asit sızıntısı: AFAD ve özel kıyafetli ekipler seferber oldu

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Yük treninde nitrik asit sızıntısı: AFAD ve özel kıyafetli ekipler seferber oldu

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan bir trende meydana gelen nitrik asit sızıntısı bölgede paniğe neden oldu. Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'nda fark edilen sızıntı üzerine AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetli ekiplerin müdahalesiyle sızıntı tespit edilen vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan E68034 numaralı tren, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na ulaştığında görevliler tarafından nitrik asit yüklü vagonlardan birinde sızıntı tespit edildi.

Yük treninde nitrik asit sızıntısı: AFAD ve özel kıyafetli ekipler seferber oldu - 1

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel kıyafetli ekipler, olası sızıntılara karşı trendeki tüm vagonları kontrol etti. Sızıntı tespit edilen vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı. Olayda kimyasaldan etkilenen olmadı.

Yük treninde nitrik asit sızıntısı: AFAD ve özel kıyafetli ekipler seferber oldu - 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kayseri #Eskişehir
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