Bolu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı
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Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yavaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ü.K. yönetimindeki 14 AEA 680 plakalı otomobil, Hamzabey köyü kavşağında Mehmet Yavaş'ın kullandığı 14 ABK 955 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Mehmet Yavaş, Yeniçağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yavaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.