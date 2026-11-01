Bolu'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu feci bir kaza meydana geldi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Mehmet Yavaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.