Bursa'da freni boşalan minibüs yokuş aşağı dehşet saçtı: Araçlara çarpıp manava daldı

Kaza, 23.30 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halinde bulunan özel halk minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle freninin boşalması üzerine yokuş aşağı hareket etmeye başladı.