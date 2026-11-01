"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliğinin "Gold Label" kategorisinde yer alan 48. İstanbul Maratonu'nu, 2:08:44.9’luk derecesiyle Kenyalı Philimon Kiptoo Kipchumba parkur rekoru kırarak kazandı.

Türkiye İş Bankası 48. İstanbul Maratonu başladı. İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen maraton, saat 09.00'da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki metrobüs durağının yanında başladı. Maratonun başlama işaretini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Spor İstanbul Genel Müdürü Bilge Donuk ve protokol üyeleri verdi. Organizasyonda 16 kadın ve 27 erkek olmak üzere 43 elit atlet mücadele ediyor. Erkeklerde 2024 yılının şampiyonu Dejene Debela, Amdework Walelegn ve Sufaro Woliyi, kadınlarda ise son şampiyon Bizuager Aderra, Judith Korir ve Veronicah Maina öne çıkan isimler arasında yer alıyor. Toplam 45 bin 679 kişinin kayıt yaptırdığı organizasyonda 42 kilometre, 15,5 kilometre, kurumsal koşu, halk koşusu ve tekerlekli sandalye yarışları yapılacak.

PARKURLAR

İstanbul Maratonu'nun 42 kilometrelik yarışında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçecek sporcular, Beşiktaş ve Galata Köprüsü üzerinden tarihi yarımadaya ulaşacak. Kennedy Caddesi'ni takip ederek Bakırköy'e kadar ilerleyecek atletler, buradan dönüş yaparak sahil yolundan Gülhane Parkı'na gelecek ve yarışı Sultanahmet Meydanı'nda tamamlayacak. 15,5 kilometrelik yarış, Yenikapı'ya kadar maratonla aynı güzergahta koşulacak. Kurumsal koşu ve halk koşusuna katılanlar ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Barbaros Bulvarı üzerinden Dolmabahçe'ye ulaşarak yarışı noktalayacak.

TOPLAM 12 MİLYON LİRA PARA ÖDÜLÜ DAĞITILACAK

48. İstanbul Maratonu'nda 42 kilometre yarışını ilk sırada tamamlayan sporcular, 50'şer bin dolar para ödülünün sahibi olacak. Parkur rekorunun kırılması halinde şampiyonlara 5'er bin dolar daha verilecek. Kadınlarda ve erkeklerde ilk 8'e girecek atletlere verilecek para ödülü, 190 bin dolar olacak. Yerli atletler kategorisinde ilk 5'e giren sporculara ise toplam 500 bin lira ödül dağıtılacak. Organizasyonda tüm kategoriler dikkate alındığında dereceye girecek atletlere verilecek para ödülü, 12 milyon lirayı bulacak.

YOLLAR KAPANDI

Maraton için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan sonra ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak.