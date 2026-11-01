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Bağcılar’da gece yarısı bina alarmı! Duvarlarda çatlaklar oluştu

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Bağcılar’da gece yarısı bina alarmı! Duvarlarda çatlaklar oluştu

İstanbul Bağcılar’da inşaat çalışmaları sırasında bitişikteki 2 binada çatlak ve yarıklar oluştu. Binalardan gelen sesleri duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekipler toplam 4 binayı tahliye etti. Çatlakların tespit edildiği 2 bina mühürlendi, sokak giriş ve çıkışlara kapatıldı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, inşaat alanındaki çalışmalar sırasında çevredeki 2 binada çatlak ve yarıklar oluştuğunun belirlenmesi üzerine toplam 4 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

BİNADAN GELEN SESLERİ DUYUP DIŞARI ÇIKTILAR

Olay, saat 02.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 262. Sokak'ta meydana geldi. İnşaat alanında yürütülen çalışmalar sırasında bitişikteki 2 binanın duvarlarında çatlaklar ve bina girişinde yarıklar oluştuğu tespit edildi.

Binadan gelen sesleri duyan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Bağcılar’da gece yarısı bina alarmı! Duvarlarda çatlaklar oluştu - 1

2 BİNA MÜHÜRLENDİ, TOPLAM 4 BİNA BOŞALTILDI

İhbar üzerine adrese itfaiye, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrollerinde, 2 apartmanın duvarlarında kısmi çatlaklar ve bina girişinde yarıklar oluştuğu belirlendi.

Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikteki 2 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, şerit çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

Bağcılar’da gece yarısı bina alarmı! Duvarlarda çatlaklar oluştu - 2

"YETKİLİLER NE KARAR VERECEKLER ONU BEKLİYORUZ"

Bina sakini İrfan Uluç, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz"

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