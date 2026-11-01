Bu binalar tahliye edilerek mühürlenirken, bitişikteki 2 bina da tedbir amacıyla boşaltıldı. Ekipler, şerit çekerek sokağı giriş ve çıkışlara kapattı.

"YETKİLİLER NE KARAR VERECEKLER ONU BEKLİYORUZ"

Bina sakini İrfan Uluç, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Burada inşaat yapıyorlar, hafriyat çıkartıyorlar. Binanın alt tarafında hafriyat çıkartırken fazla çıkartmışlar, o yüzden binada kayma olmuş. Biz de tedbiren binayı boşalttık. Şu an için yetkililer ne karar verecekler onu bekliyoruz"