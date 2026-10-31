Zehir tacirlerine Bingöl merkezli şafak darbesi! 4 ilde dev operasyon: 20 şüpheli tutuklandı

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bingöl merkezli 4 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Operasyona 70 ekip, 3 Özel Harekât timi, 350 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeği katıldı. Belirlenen 35 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon ve soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda 74,84 gram metamfetamin, 16,19 gram esrar, 1,28 gram tütünle karıştırılmış esrar, 43,32 gram skunk ve 0,32 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca 10 payp aparatı, 2 hassas terazi, 2 bin 743 paket kaçak sigara, 170 gümrük kaçağı puro, 16 elektronik sigara, 2 cihaz, 62 paket Terea kartuş, 1 tabanca, 1 şarjör ve farklı çaplarda toplam 935 fişeğe el konuldu.