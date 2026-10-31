Hatay'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 3 yaralı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.
Kazada yaralanan 3 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.