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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 3 yaralı

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Hatay'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 3 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla atarak ters döndü.

Hatay'da kontrolden çıkan otomobil takla atıp ters döndü: 3 yaralı - 1

Kazada yaralanan 3 kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ekipler, kaza yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

#Hatay
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