10 ilde dev “silüet” operasyonu! İnternette sahte ilan tuzağı: 977 milyon liralık para trafiği deşifre edildi

Diyarbakır merkezli 10 ilde eş zamanlı düzenlenen "Silüet Operasyonu" ile internet üzerinden paravan siteler kurarak fuhuş ağı yönettiği belirlenen suç şebekesine yönelik önemli bir darbe indirildi. MASAK incelemelerinde şebekenin 977 milyon liralık finansal işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 17'si, adliyeye sevk edilmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte internet üzerinden fuhuş faaliyetlerinin organize edildiğine yönelik tespitler üzerine geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin ajans adı altında internet siteleri kurduğu, sahte kadın profilleri ve eskort ilanları aracılığıyla müşteri temin ettiği belirlendi. Kadınların önceden belirlenen adreslere nakledilmesinde ise kiralık araçlar ve taksilerin kullanıldığı tespit edildi.

977 MİLYON TL'LİK YASA DIŞI FİNANS TRAFİĞİ Şüphelilerin suç gelirlerini gizlemek amacıyla üçüncü kişilere ait banka hesaplarını kullandığı, kripto varlıklar üzerinden işlem yaptığı ve kuyumcular aracılığıyla altın alımı görüntüsü altında para transferi gerçekleştirdiği ortaya çıkarıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde, şebekeyle bağlantılı 977 milyon TL'lik finansal işlem hacmi tespit edildi. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında, 8 milyon 750 bin TL değerindeki 7 otomobil ve 1 arsanın da aralarında bulunduğu mal varlıklarına el konuldu.

17 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Diyarbakır merkezli olmak üzere İzmir, İstanbul, Antalya, Hatay, Denizli, Kayseri, Edirne, Sakarya ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı "Silüet Operasyonu" düzenlendi. Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.