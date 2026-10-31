Markete ekmek götürüyordu! Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir markete düzenlenen husumet saldırısında masum bir can yitti. İş yerine ekmek teslimatı yaptığı esnada saldırganların silahından çıkan kurşunun hedefi olan 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.