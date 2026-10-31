Markete ekmek götürüyordu! Silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
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Adana’nın Seyhan ilçesinde bir markete düzenlenen husumet saldırısında masum bir can yitti. İş yerine ekmek teslimatı yaptığı esnada saldırganların silahından çıkan kurşunun hedefi olan 52 yaşındaki fırıncı Doğan Gedik, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi Onur Caddesi'nde meydana geldi. Bir markete husumetli olduğu kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Bu sırada markete ekmek getiren fırıncı Doğan Gedik, karnına isabet eden kurşunla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğan Gedik, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
Gedik'in cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.