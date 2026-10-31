İstanbul Beyoğlu’nda, üzerinde polis arması bulunan kıyafetle dans edip video çeken ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan 21 yaşındaki F.N.U., emniyet ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 29 Ekim'de İstiklal Caddesi'nde çekilen görüntüler üzerine çalışma başlatıldı. İncelemelerde, kadının göğüs kısmında polis arması bulunan kıyafet giydiği, üzerinde plastik kelepçe, plastik tabanca ve plastik cop taşıdığı belirlendi.

Kimliği tespit edilerek yakalanan F.N.U.'nun, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" ve "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilecek.