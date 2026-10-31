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Mardin’de zincirleme kaza! 1 yaşındaki bebek dahil 5 yaralı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Mardin’de zincirleme kaza! 1 yaşındaki bebek dahil 5 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır, SUV tipi araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mardin’de zincirleme kaza! 1 yaşındaki bebek dahil 5 yaralı - 1

TIR, SUV VE OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI

Kaza, Nusaybin-Artuklu kara yolunun kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tır, SUV tipi araç ve 47 AFJ 629 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.

Mardin’de zincirleme kaza! 1 yaşındaki bebek dahil 5 yaralı - 2

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin’de zincirleme kaza! 1 yaşındaki bebek dahil 5 yaralı - 3

YARALILAR ARASINDA 1 YAŞINDAKİ BEBEK DE VAR

Kazada, araçlarda bulunan A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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