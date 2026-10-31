Mardin’de zincirleme kaza! 1 yaşındaki bebek dahil 5 yaralı
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Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır, SUV tipi araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
TIR, SUV VE OTOMOBİL KAZAYA KARIŞTI
Kaza, Nusaybin-Artuklu kara yolunun kırsal Çölova Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen tır, SUV tipi araç ve 47 AFJ 629 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALILAR ARASINDA 1 YAŞINDAKİ BEBEK DE VAR
Kazada, araçlarda bulunan A.Ö. (34), H.Ö. (33), Y.B.Ö. (1), C.T. (24) ve A.B. (24) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.