Mardin’de zincirleme kaza! 1 yaşındaki bebek dahil 5 yaralı

Mardin’in Nusaybin ilçesinde tır, SUV tipi araç ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada, aralarında 1 yaşındaki bebeğin de bulunduğu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.