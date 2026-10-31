İstanbul Esenyurt’ta bir kadın, sokakta tartıştığı erkeği darbedip taş attı. Taşlardan biri park halindeki aracın camına isabet etti. Araçta oluşan hasarın kavgaya karışan iki kişi tarafından karşılandığı öğrenilirken yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kadın ile erkek arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kadının erkeğe attığı taşlardan biri, park halindeki aracın camına isabet ederek hasara neden oldu.

TARTIŞTIĞI ERKEĞİ DARBEDİP TAŞ ATTI Olay, dün akşam saatlerinde Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kadın ile erkek arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kadın, tartıştığı erkeği darbettikten sonra taş attı. Atılan taşlardan biri, sokakta park halindeki bir aracın camına isabet etti.