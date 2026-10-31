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Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu: Kumsal hayatını kaybetti

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından vurulmuştu: Kumsal hayatını kaybetti

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı tarafından silahla başından vurularak ağır yaralanan 20 yaşındaki Kumsal Kayan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İki gündür yaşam mücadelesi veren genç kız, bugün öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D., yanında getirdiği tabancayla Kayan'ı başından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kumsal Kayan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

ŞÜPHELİ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNURKEN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan V.D., polis ekiplerince Eğriboyun Mezarlığı mevkiinde intihar girişiminde bulunmak üzereyken suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Uyuşturucu kullanma ve silahla yaralama suçlarından kaydı bulunduğu belirtilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

(Foto: İHA)(Foto: İHA)

KUMSAL KAYAN BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Nazilli Devlet Hastanesi'nde iki gündür yaşam mücadelesi veren 20 yaşındaki Kayan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kumsal Kayan'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Eskihisar Mahallesi'nden kaldırılarak defnedileceği bildirildi.

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