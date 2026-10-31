Olay, 28 Ekim'de saat 14.00 sıralarında Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kumsal Kayan ile hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski erkek arkadaşı V.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI SİLAHLA BAŞINDAN VURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D., yanında getirdiği tabancayla Kayan'ı başından vurdu. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Kumsal Kayan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.