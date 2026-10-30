Dışişleri’nden EUFOR helikopteri için taziye mesajı: İtalya’ya başsağlığı dileği

Türkiye, Bosna-Hersek’te Avrupa Birliği’nin barış gücü misyonu EUFOR Althea’da görevli İtalyan askeri personelini taşıyan helikopterin eğitim uçuşunda kaza kırıma uğraması üzerine taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı, kazadan duyulan derin üzüntüyü dile getirerek hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İtalya halkına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Dışişleri Bakanlığı sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin de katkı sağladığı, AB'nin Bosna-Hersek'teki barış gücü EUFOR Althea misyonunda görevli İtalyan askeri personeli taşıyan bir helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğramasından derin üzüntü duyuyoruz.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İtalya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.