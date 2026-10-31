Araç almak için bozdurulan düğün bilezikleri, boşanma sürecindeki çift arasında davaya konu oldu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bileziklerin geri verilmemek üzere kendisine verildiğini ispatlayamayan erkeğin iade yükümlülüğünden kurtulamayacağını belirtti.

BAM, 22 çeyrek altının kadına aynen iadesine, bunun mümkün olmaması halinde değerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte ödenmesine karar verdi. Fazlaya ilişkin talebi reddedilen kadın, avukatı aracılığıyla kararı temyiz etti.

Kadının talep ettiği 22 çeyrek altının ise evlilik sürecinde kendisinden alınıp kullanıldığını belirten BAM, bunların iade istenmeksizin erkeğe verildiğinin ispatlanamadığı gerekçesiyle davayı kısmen kabul etti.

BAM, bileziklerin kadın tarafından kendi isteğiyle ve iade edilmemek üzere erkeğe verildiği gerekçesiyle bu talebin kabul edilemeyeceğini değerlendirdi.

Mahkeme, her biri 15 gram olan 7 adet 22 ayar bileziğin kadına aynen iadesine karar verdi. Aynen iadenin mümkün olmaması halinde ise bedelinin, dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizle birlikte ödenmesine hükmetti.

Bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için aile mahkemesine başvurdu. Kadın, eşinin araç almak amacıyla kendisinden aldığı bileziklerin iadesini de talep etti.

YARGITAY'DAN İSPAT YÜKÜ VURGUSU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Türk Medeni Kanunu uyarınca taraflardan her birinin, hakkını dayandırdığı olguların varlığını ispatlamakla yükümlü olduğunu hatırlattı.

Kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça ispat yükünün, iddia edilen olguya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkaran tarafa ait olduğu vurgulandı.

KADIN, ALTINLARIN KAYINVALİDESİNİN EVİNE GÖTÜRÜLDÜĞÜNÜ İLERİ SÜRDÜ

Kararda, kadının şu iddialarına yer verildi:

"Araba almak isteyen eşime altınları verdim. Davalı, aldığı otomobili kendi adına tescil etti. Bu şekilde davalı önce borçlarını ödeyebilmek ve evin iaşesini sağlamak üzere altınların bir kısmını alıp, bir kısmı ile de araba aldı. Kalan ziynetleri ise 'Eve er geç geliyoruz, hırsız girer, altınları çalar' diyerek iznim ve onayım olmaksızın kendi annesinin evine götürdü. Bu arada bir kez düğüne gitmek durumunda kalıp altınları takmak istediğimde davalının annesinin evinde kalan altınları bana teslim ettiler, düğün sonrası yine davalının annesinin evine gidilip davalının ısrarı üzerine takıları çıkarıp davalıya teslim ettim"

Erkek ise kadının ısrarı üzerine bilezikleri bozdurup otomobil aldıklarını savundu. Araç alınmasını isteyen ve kendisine motosikletini sattıran kişinin de eşi olduğunu ileri sürdü.