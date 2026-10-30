Topunu almak isterken ağır yaralandı! 16 yaşındaki genç dikenli tellere takıldı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde topunu almak için duvardan atlamaya çalışan 16 yaşındaki Abdulkadir K., duvarın üzerindeki dikenli tellere saplanarak ağır yaralandı. Gece saat 23.00 sıralarında yaşanan korkunç olayda karın bölgesinden yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Akhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta top oynayan Abdulkadir K.'nın topu bir arsaya kaçtı.
Topunu almak için duvardan atlamaya çalışan Abdulkadir K., duvarın üzerindeki dikenli tellerin karnına saplanması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdulkadir K., burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.