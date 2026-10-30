Topunu almak isterken ağır yaralandı! 16 yaşındaki genç dikenli tellere takıldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde topunu almak için duvardan atlamaya çalışan 16 yaşındaki Abdulkadir K., duvarın üzerindeki dikenli tellere saplanarak ağır yaralandı. Gece saat 23.00 sıralarında yaşanan korkunç olayda karın bölgesinden yaralanan genç, ilk müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.