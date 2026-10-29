Sivas’ta D-100 kara yolunda can pazarı! Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde can pazarı yaşandı. D-100 kara yolunda meydana gelen kazada 54 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Koyulhisar ilçesinde, D-100 kara yolunun Kılıçpınar köyü mevkisinde meydana geldi. N.T. yönetimindeki 60 ADP 409 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü N.T. (54) ile araçta bulunan R.D. (56) yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan N.T., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.