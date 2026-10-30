Sahte TOKİ tuzağına operasyon: 6 tutuklama

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TOKİ başvurusu yapmak isteyen vatandaşları sahte internet siteleri üzerinden dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 27 Ekim'de 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin'de gerçekleştirilen baskınlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 1 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik, Dolandırıcılık ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen faaliyetlere başvuru yapmak isteyen bazı vatandaşların sahte internet sayfaları vasıtasıyla dolandırılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 27 Ekim'de Ankara, İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Mersin illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli 'Bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan gözaltına alındı. Bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheli hakkında tutuklama, 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verildi. Bir şüpheli ile serbest bırakıldı.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.