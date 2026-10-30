Diyarbakır 'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırarak sele dönüştü. Yollarda oluşan büyük su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı.

ARACINA DOLAN SUYU BARDAKLA BOŞALTTI

Yağışın boyutunu gözler önüne seren en dikkat çekici görüntü ise su basan bir caddede kaydedildi. Otomobilinin içine su dolan bir sürücü, aracın tabanında biriken suyu elindeki küçük bir bardakla dışarı çıkarmaya çalıştı. Sürücünün çaresiz kaldığı o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİSKİ VE İTFAİYE TEYAKKUZA GEÇTİ: 160 NOKTAYA MÜDAHALE

Sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri çalışma başlattı. DİSKİ ekipleri, kent merkezinde 30 ekip ve 120 personelle su baskını yaşanan 160 ayrı noktada tahliye çalışması yürüttü.

Müdahalelerde 14 vidanjör, 15 pikap, 4 kepçe ve 14 motopomp aralıksız görev yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de gelen ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere sevk edildi.