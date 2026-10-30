Diyarbakır'da sağanak hayatı felç etti! Su dolan aracını bardakla boşaltmaya çalıştı
Diyarbakır'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Caddeler ve sokaklar göle dönerken sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı. Yağışın etkili olduğu kentte, bir sürücünün otomobiline dolan suyu bardakla tahliye etmeye çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, yer yer şiddetini artırarak sele dönüştü. Yollarda oluşan büyük su birikintileri nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken yayalar da zor anlar yaşadı.
ARACINA DOLAN SUYU BARDAKLA BOŞALTTI
Yağışın boyutunu gözler önüne seren en dikkat çekici görüntü ise su basan bir caddede kaydedildi. Otomobilinin içine su dolan bir sürücü, aracın tabanında biriken suyu elindeki küçük bir bardakla dışarı çıkarmaya çalıştı. Sürücünün çaresiz kaldığı o anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
DİSKİ VE İTFAİYE TEYAKKUZA GEÇTİ: 160 NOKTAYA MÜDAHALE
Sağanağın yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile ilçe belediyeleri çalışma başlattı. DİSKİ ekipleri, kent merkezinde 30 ekip ve 120 personelle su baskını yaşanan 160 ayrı noktada tahliye çalışması yürüttü.
Müdahalelerde 14 vidanjör, 15 pikap, 4 kepçe ve 14 motopomp aralıksız görev yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de gelen ihbarlar üzerine su baskınlarının yaşandığı bölgelere sevk edildi.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN VATANDAŞLARA UYARI
Olumsuz hava koşullarının ardından teyakkuza geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağış nedeniyle vatandaşlara uyarıda bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, "Yoğun yağış nedeniyle vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, su birikintilerinin bulunduğu alanlarda ve trafikte son derece dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin, kentin dört bir yanında tahliye ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.