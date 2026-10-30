Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan umut seferberliği! İstanbul'da dört noktada anlamlı buluşma
Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiyle mücadele eden çocuklar ve aileleri için İstanbul'un dört farklı noktasında etkinlikler düzenliyor. "Bizim Çocuklar Başarır" mottosuyla hazırlanan program, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki doğa etkinliklerinden Valide Sultan Gemisi ile gerçekleştirilecek Boğaz turuna, Haliç Üniversitesi'ndeki uzman söyleşilerinden EuroLeague maçına kadar uzanan etkinliklerle çocuklara ve ailelerine unutulmaz anlar yaşatmayı hedefliyor.
Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiyle mücadele eden çocukları ve ailelerini İstanbul'un dört farklı noktasında bir araya getirecek.
2 Kasım'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde başlayacak program, 3 Kasım'da Haliç Üniversitesi'nde, 4 Kasım'da İstanbul Boğazı'nda ve ardından EuroLeague tribününde devam edecek. Etkinliklerle çocukların tedavi süreçlerinin yanı sıra sosyal yaşama katılımlarının desteklenmesi ve lösemiye ilişkin toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.
Vakfın "Bizim Çocuklar Başarır" yaklaşımıyla hazırlanan program, çocukların hastalıklarıyla değil, hayalleri, yetenekleri ve başarılarıyla ön plana çıkmasını amaçlıyor.
Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilal Aydın, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Vakıf olarak 1980'den bu yana lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. İyileşme yalnızca hastane odasında gerçekleşmiyor. Bir çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynaması, toprağa dokunması, müzik dinlemesi ya da tribünde takımını desteklemesi de iyileşme yolculuğunun bir parçası. Lösemili Çocuklar Haftası için hazırladığımız program bu anlayışın bir ürünü. Çocuklarımızı doğayla, sanatla, sporla ve kurucusu olduğumuz Haliç Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluşturuyoruz. Ailelerimizin de tedavi sürecinde uzmanlardan doğru bilgiye ulaşmasını ve birbirleriyle dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. 'Bizim Çocuklar Başarır' derken bunu bir slogan olarak değil, her gün tanık olduğumuz bir gerçek olarak söylüyoruz. Çocuklarımız hastalıklarıyla değil, hayalleri, yetenekleri ve başarılarıyla tanınmayı hak ediyor. Toplumun her kesimini bu hafta boyunca çocuklarımızın yanında olmaya davet ediyoruz."
Vakfın Genel Müdürü Nurkan Karabulut ise programın hem bilgilendirici hem de sosyal bir buluşma olarak tasarlandığını belirterek şunları söyledi:
"Bu hafta dört farklı noktada çocuklarımızla ve aileleriyle buluşacağız. Programı, ailelerin sorularına uzmanlardan yanıt alabileceği söyleşilerle çocuklarımızın keyifle vakit geçireceği deneyimleri bir araya getirecek şekilde planladık. Haliç Üniversitesi başta olmak üzere programa ev sahipliği yapan ve destek veren tüm kurumlara ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz."
MİLLET BAHÇESİ'NDE DOĞA, OYUN VE "UMUT BALONLARI"
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek ilk buluşma, aile kahvaltısıyla başlayacak. Çocuklar masa oyunları oynayacak, drone uçuşu deneyimi yaşayacak ve sanatçıların ve zanaatkârların eserlerinin sergilendiği "Usta Eller" alanını gezecek. Gün boyunca hayvan dostlarıyla tanışacak, ata tohumlarından yetişen ürünleri kendi elleriyle toplayacaklar. Program, çocukların dileklerini gökyüzüne gönderdiği "Umut Balonları" etkinliği ve hediye çekilişiyle sona erecek.
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ'NDE UZMANLAR VE ÖĞRENCİLERLE BULUŞMA
Vakfın 1998 yılında kurduğu Haliç Üniversitesi, 3 Kasım'da çocukları ve ailelerini ağırlayacak. Açılış konuşmalarının ardından tedavi sürecinde beslenme ve psikoloji gibi konular ele alınacak.
Programda keman dinletisi, müzik ve maskot gösterileri de yer alacak. Çocuklar kendi hikâyelerini üniversite öğrencileriyle paylaşacak. Gün, çocukların aileleriyle birlikte katılacağı ve şeflerin eşlik edeceği uygulamalı mutfak atölyesiyle tamamlanacak.