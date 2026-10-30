Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı'ndan umut seferberliği! İstanbul'da dört noktada anlamlı buluşma

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında lösemiyle mücadele eden çocukları ve ailelerini İstanbul'un dört farklı noktasında bir araya getirecek.

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında İstanbul'un dört farklı noktasında etkinlikler düzenleyecek

Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Bilal Aydın, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

"Vakıf olarak 1980'den bu yana lösemiyle mücadele eden çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız. İyileşme yalnızca hastane odasında gerçekleşmiyor. Bir çocuğun arkadaşlarıyla oyun oynaması, toprağa dokunması, müzik dinlemesi ya da tribünde takımını desteklemesi de iyileşme yolculuğunun bir parçası. Lösemili Çocuklar Haftası için hazırladığımız program bu anlayışın bir ürünü. Çocuklarımızı doğayla, sanatla, sporla ve kurucusu olduğumuz Haliç Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluşturuyoruz. Ailelerimizin de tedavi sürecinde uzmanlardan doğru bilgiye ulaşmasını ve birbirleriyle dayanışma içinde olmasını önemsiyoruz. 'Bizim Çocuklar Başarır' derken bunu bir slogan olarak değil, her gün tanık olduğumuz bir gerçek olarak söylüyoruz. Çocuklarımız hastalıklarıyla değil, hayalleri, yetenekleri ve başarılarıyla tanınmayı hak ediyor. Toplumun her kesimini bu hafta boyunca çocuklarımızın yanında olmaya davet ediyoruz."

Vakfın Genel Müdürü Nurkan Karabulut ise programın hem bilgilendirici hem de sosyal bir buluşma olarak tasarlandığını belirterek şunları söyledi:

"Bu hafta dört farklı noktada çocuklarımızla ve aileleriyle buluşacağız. Programı, ailelerin sorularına uzmanlardan yanıt alabileceği söyleşilerle çocuklarımızın keyifle vakit geçireceği deneyimleri bir araya getirecek şekilde planladık. Haliç Üniversitesi başta olmak üzere programa ev sahipliği yapan ve destek veren tüm kurumlara ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz."