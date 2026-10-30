Mersin’in Akdeniz ilçesinde tütün depolanan antrepoya yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek deponun büyük bölümünü saran alevlere itfaiye, TOMA ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yoğun çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, hasar gören antrepoda soğutma çalışmaları başlatıldı.

Karaduvar Mahallesi'ndeki antrepoda yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, kısa sürede antreponun büyük kısmına yayıldı. Çevrede önlem alan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. İtfaiyenin söndürme çalışmalarına, İl Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) ve Orman Bölge Müdürlüğü personeli de destek verdi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

Hasar gören antrepoda soğutma işlemi sürüyor.