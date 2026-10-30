İstanbul Bağcılar'da 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'in motosikletli ve kasklı iki saldırgan tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak öldürüldüğü cinayetin failleri için yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki Hamza Y., İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otelde Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaparken yakalandı. Otel odasında iki firari hükümlüyle birlikte gözaltına alınan zanlı, İstanbul'a getirilerek Gayrettepe'ye götürüldü.

Olay, 1 Haziran Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında Bağcılar ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletle sokağa gelen kasklı iki saldırgan, 20 yaşındaki Buğra Efe Dilben'i hedef alarak art arda ateş açtı. Bacak ve göğüs bölgesine çok sayıda mermi isabet eden genç, kanlar içinde yere yığıldı. Dilben, olay yerinde hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ, ŞÜPHELİLER BELİRLENDİ Cinayetin ardından harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve saha incelemeleri sonucunda, saldırıda kullanılan motosikleti 20 yaşındaki Ramazan Ç.'nin kullandığı, motosikletin arkasında bulunan ve ateş açan kişinin ise 23 yaşındaki Hamza Y. olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ramazan Ç.'nin 3 emniyet geliş kaydı bulunduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Silahı kullanan Hamza Y.'nin ise 2 emniyet geliş kaydının olduğu belirlendi.

YUNANİSTAN'A KAÇMA HAZIRLIĞINDAYDI: ÇEŞME'DE OTEL BASKINI İstanbul Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hamza Y.'nin izini sürerek şüphelinin İzmir'in Çeşme ilçesinden deniz yoluyla yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmayı planladığını tespit etti. Bunun üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle ortak operasyon düzenlendi. 28 Ekim Çarşamba günü zanlının kaldığı otele baskın yapıldı. Operasyonda Hamza Y. ile birlikte, haklarında 3 yıl 9 ay ve 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 28 yaşındaki İbrahim K. ve 24 yaşındaki Eren K. de yakalandı. Otel odasında yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirildi.