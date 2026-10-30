Ege Denizi sallandı! AFAD duyurdu: 4.7 büyüklüğündeki deprem

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.