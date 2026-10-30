Ege Denizi sallandı! AFAD duyurdu: 4.7 büyüklüğündeki deprem
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Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sarsıntının derinliğini 7 kilometre olarak açıkladı.
AFAD tarafından paylaşılan ilk verilere göre, Ege Denizi'nde gerçekleşen 4.7 büyüklüğündeki deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Sarsıntı bölge genelinde hafif şekilde hissedilirken, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.