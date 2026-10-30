Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça: 2 ölü
Giriş Tarihi:
|
Çanakkale'de Lapseki'den kent merkezi yönüne giden otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki sürücü Efehan U. ile yolcu Efe S. hayatını kaybetti.
Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı.
Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.
Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.