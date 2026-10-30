-°C
CANLI YAYIN

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça: 2 ölü

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça: 2 ölü

Çanakkale'de Lapseki'den kent merkezi yönüne giden otomobil, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta kontrolden çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen araçtaki sürücü Efehan U. ile yolcu Efe S. hayatını kaybetti.

Lapseki'den Çanakkale yönüne giden Efehan U. idaresindeki 17 TC 009 plakalı otomobil, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi yakınlarındaki kavşakta, kontrolden çıktı.

Refüjdeki aydınlatma direğine çarparak savrulan otomobil parçalandı.

Çanakkale'de feci kaza! Otomobil paramparça: 2 ölü - 1

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Efehan U. ile araçta bulunan Efe S. yaşamını yitirdi.

Cenazeler cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Mersin’de yıldırım dehşeti: Antrepoyu alevler sardı!
Sonraki Haber
Mersin’de yıldırım dehşeti: Antrepoyu alevler sardı!
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın