Tekirdağ’da sağanak kabusu! Cadde ve sokaklar su altında kaldı
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağışın ardından sokaklar nehre, yollar ise göle döndü. Değirmenaltı Mahallesi’nde suyla kaplanan yollarda ortaya çıkan manzara, yağışın etkisini gözler önüne serdi.
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Çay Sokak ve Ataç Sokak'ta yağmur sularının birikmesiyle yollar adeta göle döndü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sağanağın etkisini gözler önüne serdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Sağanağın cuma akşamına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği bildirildi.
Yağışın devam etmesi beklenirken sürücülerin ve vatandaşların su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.