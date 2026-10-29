Tekirdağ’da sağanak kabusu! Cadde ve sokaklar su altında kaldı

Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Değirmenaltı Mahallesi'ndeki Çay Sokak ve Ataç Sokak'ta yağmur sularının birikmesiyle yollar adeta göle döndü. Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri, sağanağın etkisini gözler önüne serdi.