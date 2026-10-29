Cumhuriyet'in ışığı Galata Kulesi’nden yükseldi!
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Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi fotoğrafları ve Türk bayrağıyla ışıl ışıl aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anlamlı etkinliği sosyal medya hesabından duyurarak, "Cumhuriyetimizin 103 yıllık gururuyla bu akşam Galata Kulesi'ni aydınlattık." ifadelerini kullandı. Tarihi kuleye yansıtılan görüntüler, Cumhuriyet'in bağımsızlık ruhunu ve milli hafızadaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet'in 103. yılına özel hazırlanan etkinliğe ilişkin NSosyal hesabından paylaşım yaptı.
Ersoy, şunları kaydetti:
"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe iz bırakan fotoğraflarını, kürsüdeki hitaplarından milletini selamladığı anlara ve yol arkadaşlarıyla birlikte yürüdüğü karelere kadar hafızalarımıza kazınan eşsiz görüntüleri, şanlı ay yıldızımızla birlikte tarihi kulenin duvarlarına yansıttık. Her bir karede milletimizin bağımsızlık iradesini, Cumhuriyetimize duyduğumuz derin minneti ve gelecek nesillere taşıdığımız büyük emaneti bir kez daha hissettik. Cumhuriyetimizin ışığı, bu topraklarda ilelebet parlamaya devam edecek."