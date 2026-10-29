Cumhuriyet'in ışığı Galata Kulesi’nden yükseldi!

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünde İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi fotoğrafları ve Türk bayrağıyla ışıl ışıl aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, anlamlı etkinliği sosyal medya hesabından duyurarak, "Cumhuriyetimizin 103 yıllık gururuyla bu akşam Galata Kulesi'ni aydınlattık." ifadelerini kullandı. Tarihi kuleye yansıtılan görüntüler, Cumhuriyet'in bağımsızlık ruhunu ve milli hafızadaki yerini bir kez daha gözler önüne serdi.