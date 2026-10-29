Salihli’de firari hükümlü operasyonla yakalandı
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Manisa’nın Salihli ilçesinde güvenlik güçleri, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Hakkında 11 ayrı suç kaydı bulunan ve 12 yıl 5 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.S. (42) isimli şahsın, Zafer Mahallesi'ndeki bir ikamette saklandığı tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İ.S., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.