Cilo Dağları beyaza büründü! Yüksekova’nın zirvelerine kar yağdı
Giriş Tarihi:
|
Hakkari’de hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Yüksekova’nın simgelerinden Cilo Dağları’nın zirveleri beyaza bürünürken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde de bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren yağışlı hava, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. İl genelinde sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesinin ardından Cilo Dağları'nın zirveleri beyaza büründü.
CİLO DAĞLARI'NDA KAR MANZARALARI
Yüksekova'nın simge noktalarından Cilo Dağları'nda etkili olan kar yağışı, dağ eteklerinde güzel manzaralar oluşturdu.
Soğuk hava dalgasının önümüzdeki günlerde de ilçede ve bölgede etkisini sürdürmesi bekleniyor.
YÜKSEK KESİMLERDE SEYAHAT EDENLERE UYARI
Yetkililer, yüksek kesimlerde seyahat eden sürücüleri ve vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.