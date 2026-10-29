Osmangazi Köprüsü’nde tarihi ilk: Cumhuriyet için koştular

Çok sayıda ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Kocaeli, bu kez Cumhuriyet coşkusunu Osmangazi Köprüsü'ne taşıdı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Türkiye Yüzyılı" mottosuyla ilk kez düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde binlerce kişiyi buluşturdu. Cumhuriyet'in 103'üncü yılı kapsamında gerçekleştirilen organizasyonda katılımcılar, Osmangazi Köprüsü'nü koşarak geçme deneyimi yaşadı. Körfez'in yaya olarak geçildiği bu özel etkinlik, uluslararası bir spor organizasyonuna dönüşme potansiyeliyle de dikkat çekti.

19 ÜLKEDEN SPORCULAR BU ETKİNLİKTE BULUŞTU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kocaeli ve Yalova Valilikleri, Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Bilişim Vadisi başta olmak üzere birçok kurumun katkı sunduğu "Osmangazi Cumhuriyet Koşusu", binlerce kişiyi aynı heyecan etrafında buluşturdu. Organizasyonda 19 ülkeden sporcuların yanı sıra Türkiye'nin önde gelen 16 elit atleti de yarıştı.

BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET'İN 103.YILI İÇİN KOŞTU

İki ayrı kategoride düzenlenen Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nda, 10 kilometrelik parkur ve 5 kilometrelik Halk Koşusu'na toplam 6 bin 500 koşucu katıldı. Tarihi organizasyonda profesyonel sporcular ve vatandaşlar, hem yarışmanın heyecanını yaşadı hem de Körfez'in eşsiz manzarasının tadını çıkardı. 5 ve 10 kilometrelik parkurlarda mücadele eden katılımcılar, Cumhuriyet coşkusunu sporla birleştirdi.