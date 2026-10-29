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Havuz çıkışında fenalaşan polis memurundan kahreden haber

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DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Havuz çıkışında fenalaşan polis memurundan kahreden haber

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yüzme havuzundan çıktıktan sonra otomobilinde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajıyla yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir kız çocuğu babası Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Trabzon'da yüzme havuzundan çıktıktan sonra bindiği otomobilde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Sağlam'a ilk müdahaleyi, haber vermesi üzerine yanına gelen hemşire eşi Seda Sağlam yaptı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akçaabat ilçesinde meydana geldi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürlüğünde görev yapan Şahin Sağlam, yarı olimpik yüzme havuzuna gitti.

FENALAŞINCA HEMŞİRE EŞİNİ ARADI

Havuzdan çıktıktan sonra bindiği otomobilinde fenalaştığını fark eden Sağlam, eşini arayarak sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Olay yerine gelen hemşire eşi Seda Sağlam, kalp masajı yaparak ilk müdahalede bulundu. Çağırılan ambulansla Haçkalı Baba Devlet Hastanesine kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Havuz çıkışında fenalaşan polis memurundan kahreden haber - 1

BUGÜN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Şahin Sağlam'ın cenazesi, bugün Şalpazarı Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Kireç Mahallesi Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bir kız çocuğu bulunan Sağlam'ın, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın damadı olduğu öğrenildi.

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