Havuz çıkışında fenalaşan polis memurundan kahreden haber

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde yüzme havuzundan çıktıktan sonra otomobilinde fenalaşan polis memuru Şahin Sağlam (44), hemşire eşi Seda Sağlam’ın kalp masajıyla yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Bir kız çocuğu babası Sağlam, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.