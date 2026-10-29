Hakkari’de göçmenleri taşıyan minibüs dereye uçtu! 20 yaralı
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Hakkari’de Afganistan uyruklu düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüs, kontrolden çıkarak Erziki Deresi’ne uçtu. Kazada yaralanan 20 göçmen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün dereye uçması sonucu 20 kişi yaralandı.
Kaza, kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Erziki mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Akbulut köyü yolunda ilerleyen ve Afganistan uyruklu göçmenleri taşıdığı belirtilen minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak Erziki Deresi'ne uçtu.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Minibüste bulunan 20 düzensiz göçmen yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, jandarma ekiplerinin eşliğinde ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.