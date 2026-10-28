Cumhuriyet Bayramı'nda anlamlı etkinlik: 29 gemi, 29 limanda vatandaşla buluşacak!

Cumhuriyet’in 103’üncü yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gövde gösterisine hazırlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 29 savaş gemisinin 29 farklı limanı ziyaret edeceğini duyurdu. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki limanlarda demirleyecek gemiler, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla buluşturacak. Halkın ziyaretine açılacak gemilerde vatandaşlar, Türk Deniz Kuvvetlerinin gücünü yakından görme fırsatı bulacak.

Bakanlığın, NSosyal hesabından, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ziyaret edilebilecek gemi ve limanlara ilişkin duyuru yapıldı.

Tüm halkın davetli olduğu belirtilen duyuruda yer alan liman ve gemiler şöyle:

"Rize - TCG İstanbul, Sürmene - TCG Kilimli, Karadeniz Ereğli - TCG Doğanay, İğneada - TCG Anamur, Dolmabahçe - TCG Kemalreis, İzmit - TCG Mızrak, Mudanya - TCG Akçay, Erdek - TCG Enez, Tekirdağ - TCG Işın, Çanakkale - TCG Gurbet, Gökçeada - TCG Türkeli, Bozcaada - TCG Karabiga, Foça - TCG Kalkan, İzmir - TCG Büyükada, Karşıyaka - TCG Karşıyaka, Çeşme - TCG Heybeliada, Kuşadası - TCG Ç-160, Didim - TCG Karayel, Yalıkavak - TCG Köyceğiz, Bodrum - TCG Yıldız, Marmaris - TCG 1. İnönü, Fethiye - TCG Kaş, Kaş - TCG Meltem, Antalya - TCG Bora, Alanya - TCG Atak, Anamur - TCG Karpaz, Mersin - TCG Tarsus, Gazimağusa - TCG Zıpkın, Girne - TCG Bandırma."