Düzce’de feci kaza! Motosiklet sürücüsü ön camdan içeri savruldu

Düzce’de saat 20.00 sıralarında otomobil ile motosikletin kavşakta çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Mert S., otomobilin ön camını kırarak aracın içine savruldu; otomobille yaklaşık 30 metre sürüklenen sürücü yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki kavşakta meydana geldi. Mert S. yönetimindeki 81 AEV 405 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Ömer Ö. yönetimindeki 81 DB 326 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü, otomobilin ön camından içeri girdi. Araçla yaklaşık 30 metre giden Mert S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mert S. tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.