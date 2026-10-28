Adıyaman'da sağanak sonrası alarm! Cadde ve sokaklar göle döndü

Adıyaman’ın Tut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda biriken sular belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle tahliye edilirken, ekiplerin olası yeni taşkınlara karşı bekleyişi sürüyor.