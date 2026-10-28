Adıyaman'da sağanak sonrası alarm! Cadde ve sokaklar göle döndü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
|
Adıyaman’ın Tut ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda biriken sular belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle tahliye edilirken, ekiplerin olası yeni taşkınlara karşı bekleyişi sürüyor.
Tut ilçesinde akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağmur, sele yol açtı.
Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçe merkezinde belediye ekiplerince çalışma yapıldı.
Belediye personelleri iş makinelerinin yardımlarıyla sel sularının yönünü dere yataklarına yönlendirirken aynı zamanda ilçe merkezinde biriken sular ise tahliye edildi.
Belediye ekiplerinin ilçede yaşanabilecek durumlarda karşı bekleyişleri devam ediyor.