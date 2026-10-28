Kars'ta bozayılar mahalleye indi! Anne ayı ve iki yavrusu çöplerde yiyecek aradı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusu öncesi yiyecek arayan bozayılar mahallelere inmeye başladı. İnönü Mahallesi'ne gece gelen bir bozayı ve iki yavrusu, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.