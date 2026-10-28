Kars'ta bozayılar mahalleye indi! Anne ayı ve iki yavrusu çöplerde yiyecek aradı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, kış uykusu öncesi yiyecek arayan bozayılar mahallelere inmeye başladı. İnönü Mahallesi'ne gece gelen bir bozayı ve iki yavrusu, çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bozayılar, yiyecek arayışı için mahalleye indi. Sarıkamış'ta yiyecek bulmak için ormanlık alana yakın mahallelere inen ayılar, kış uykusu öncesi daha sık görülmeye başladı.
Sarıçam ormanlarına yakın İnönü Mahallesi'ne gece gelen bozayı ve iki yavrusu sokaklardaki çöp konteynerlerini devirerek yiyecek aradı.
İki farklı yerde çöpten beslenen bozayılar, bir süre sonra ormanlık alana geri döndü.