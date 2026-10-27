Çalışmaların ardından, göçüğün meydana geldiği tarihten 20 gün sonra hazır konutların anahtarlarının teslim edilmesi planlandı. Her iki seçenekte de vatandaşlara uzun vadeye yayılan uygun ödeme koşulları sunulacağı belirtildi.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 9 gün içinde tüm hak sahibi vatandaşlarla görüşerek seçenekleri anlattı. Vatandaşlara Esenkent Mahallesi İETT Blokları'nda tamamlanan konutlardan daire alma veya evlerini bulundukları yerde yeniden inşa ettirme imkanı sunuldu. Örnek daireler de hak sahiplerine gezdirildi.

Bakanlık koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, hak sahibi vatandaşlara iki seçenek sunuldu. Yeni konutlarını beklemek istemeyen vatandaşlar, tamamlanan dairelere yerleşebilecek; diğer vatandaşlar ise mevcut konumlarında yeniden inşa edilecek evlerine kavuşabilecek.

Kurum, dileyen vatandaşların 28 Ekim itibarıyla Esenkent Mahallesi İETT Blokları'ndaki konutların anahtarlarını alabileceğini, bu seçeneği tercih etmeyenlerin ise TOKİ ile evlerini yerinde dönüştürerek yeni konutlarına sahip olabileceğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kardeşler Apartmanı ve çevresindeki binalarda hak sahibi olan vatandaşların yeni yuvalarına kavuşacağını bildirdi.

Örnek daireleri gezdiklerini anlatan Tuzcu, 2+1 ve 3+1 daireleri gördüklerini, konutları beğendiklerini dile getirdi. Tuzcu, süreç boyunca kendilerini yalnız hissetmediklerini belirterek yetkililere teşekkür etti.

Kardeşler Apartmanı'nda oturan hak sahiplerinden Eyüp Tuzcu, devletin hızlı hareket ettiğini belirterek kendilerine tamamlanmış konutların da seçenek olarak sunulduğunu söyledi.

Hak sahiplerinden Zeliha İnan da örnek daireleri beğendiğini ve yeni konutların kendileri için daha geniş olduğunu ifade etti. İnan, hangi seçeneği tercih edeceklerine ailece karar vereceklerini söyledi.

Maltepe Cevizli Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından başlatılan süreçte, hak sahiplerine hem tamamlanmış konutlara geçme hem de mevcut yerlerinde yeniden inşa seçeneği sunulmuş oldu.