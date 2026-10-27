Bahçelievler'de gece yarısı korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü: 2 bina tahliye edildi

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde gece yarısı panik yaşandı. Temel kazısı yapılan inşaat alanındaki istinat duvarının çökmesi üzerine, bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binada yaşayanlar panikle sokağa çıktı. Olay yerine sevk edilen ekipler, risk nedeniyle toplam 20 daireyi tedbir amaçlı tahliye etti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı. İnşaatın bitişiğindeki 6 ve 7 katlı iki binada yaşayanlar panikle dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, sokağa güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Olayda, iki binaya ait bahçe duvarlarının da yıkıldığı görüldü.