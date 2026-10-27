Bursa'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Kader Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında getirdiği silahla Kutsay D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Kutsay D.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.