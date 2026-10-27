Bursa'da sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Tartıştığı kişiyi bacağından vurup kaçtı
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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Silahların ateşlendiği olayda Kutsay D. bacağından yaralanarak yere yığılırken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Kader Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Taraflardan biri, yanında getirdiği silahla Kutsay D.'ye ateş etti. Bacağından yaralanan Kutsay D.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.