Yarın okullar tatil mi? 28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim okullar tatil mi? Cumhuriyet Bayramı tatili kaç gün?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde öğrenciler, veliler ve çalışanlar resmi tatil takvimini araştırıyor. 2026 yılında 28 Ekim Çarşamba gününe, 29 Ekim ise Perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim saat 13.00'ten itibaren yarım gün, 29 Ekim'de ise tam gün resmi tatil uygulanacak. Peki, yarın okullar tatil mi? 30 Ekim Cuma günü okul var mı? İşte Cumhuriyet Bayramı tatil takvimi…
28 Ekim 2026 Çarşamba günü okullar tamamen tatil olmayacak. Cumhuriyet Bayramı tatilinin saat 13.00'te başlaması nedeniyle öğrencilerin sabah saatlerinde derslere katılması, öğleden sonra ise eğitim öğretime ara verilmesi bekleniyor.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıcı olarak saat 13.00'ten itibaren resmi tatil kabul ediliyor.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Evet. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumları ve resmi dairelerde sabah saatlerinde çalışma devam ederken öğleden sonra tatil başlayacak.
Bankaların şubelerinde de genel olarak yarım günlük çalışma düzeni uygulanacak. Şubelerin işlem saatleri bankaya göre değişebileceğinden işlem yapacak vatandaşların ilgili bankanın duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.
29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda ders yapılmayacak.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü olan 29 Ekim'de yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı törenleri ve etkinlikleri düzenlenecek. Okullardaki tören ve programlar ise ilgili kurumların duyurularına göre gerçekleştirilecek.
Kamu kurumları ve resmi daireler de 29 Ekim Perşembe günü kapalı olacak. Banka şubelerinde hizmet verilmeyecek; ATM ve mobil bankacılık gibi dijital kanallar kullanılabilecek.
CUMHURİYET BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılında Cumhuriyet Bayramı tatili toplam 1,5 gün sürecek. Tatil, 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak ve 29 Ekim Perşembe günü boyunca devam edecek.
28 Ekim Çarşamba: Saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil
29 Ekim Perşembe: Tam gün resmi tatil
30 Ekim Cuma: Ayrı bir tatil kararı alınmadığı sürece normal eğitim ve çalışma günü
30 EKİM CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
Cumhuriyet Bayramı'nın perşembe gününe denk gelmesi nedeniyle 30 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı da merak ediliyor.
2429 sayılı Kanun'da 30 Ekim, resmi tatil günü olarak yer almıyor. Bu nedenle ayrıca bir idari tatil kararı açıklanmadığı sürece 30 Ekim Cuma günü okullarda eğitim öğretim devam edecek.
Özel sektör iş yerlerinde çalışma düzeni ise ilgili mevzuat ve iş yerinin uygulamalarına göre değişiklik gösterebilecek.