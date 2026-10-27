Bankaların şubelerinde de genel olarak yarım günlük çalışma düzeni uygulanacak. Şubelerin işlem saatleri bankaya göre değişebileceğinden işlem yapacak vatandaşların ilgili bankanın duyurularını kontrol etmesi gerekiyor.

Evet. 28 Ekim Çarşamba günü saat 13.00'ten itibaren yarım gün resmi tatil uygulanacak. Kamu kurumları ve resmi dairelerde sabah saatlerinde çalışma devam ederken öğleden sonra tatil başlayacak.

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 28 Ekim, Cumhuriyet Bayramı'nın başlangıcı olarak saat 13.00'ten itibaren resmi tatil kabul ediliyor.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

29 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

29 Ekim 2026 Perşembe günü Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tam gün resmi tatil olacak. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda ders yapılmayacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü olan 29 Ekim'de yurt genelinde Cumhuriyet Bayramı törenleri ve etkinlikleri düzenlenecek. Okullardaki tören ve programlar ise ilgili kurumların duyurularına göre gerçekleştirilecek.

Kamu kurumları ve resmi daireler de 29 Ekim Perşembe günü kapalı olacak. Banka şubelerinde hizmet verilmeyecek; ATM ve mobil bankacılık gibi dijital kanallar kullanılabilecek.