İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane'deki denetimleri yerinde inceledi: Çocuklara hediyeler verdi

YILDIZ, ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ, ESNAFLA SOHBET ETTİ

Denetim noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, aileleriyle seyahat eden çocuklarla da ilgilendi. Araçlardaki çocuklara hediyeler veren Yıldız, Hamidiye Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde de bulundu. İş yerlerini gezerek esnafla bir araya gelen Yıldız, çay içip sohbet etti ve kendisine iletilen sorunları dinledi.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bu akşam da Kağıthane'deyiz. İstanbul'un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla uyguladığımız tedbirlerle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır." ifadelerini kullandı.