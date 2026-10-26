İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Kağıthane'deki denetimleri yerinde inceledi: Çocuklara hediyeler verdi
İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, megakentin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla Kağıthane’de gerçekleştirilen asayiş denetimlerine katıldı. Hamidiye Mahallesindeki kontrol noktasında ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Yıldız, durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet ederek çocuklara hediyeler verdi.
Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında durdurulan araçlarda arama yapıldı. Denetimleri yerinde takip eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, ekiplerin çalışmalarını inceledi.
YILDIZ, ÇOCUKLARA HEDİYELER VERDİ, ESNAFLA SOHBET ETTİ
Denetim noktasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Yıldız, aileleriyle seyahat eden çocuklarla da ilgilendi. Araçlardaki çocuklara hediyeler veren Yıldız, Hamidiye Mahallesi'nde esnaf ziyaretlerinde de bulundu. İş yerlerini gezerek esnafla bir araya gelen Yıldız, çay içip sohbet etti ve kendisine iletilen sorunları dinledi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, "Bu akşam da Kağıthane'deyiz. İstanbul'un huzuru sadece güvenlik tedbirleriyle değil, sahada kararlılıkla uyguladığımız tedbirlerle ve vatandaşın bize duyduğu güvenle güçlenir. İstanbul halkının kendini güvende hissettiği her an bizim en büyük başarımızdır." ifadelerini kullandı.