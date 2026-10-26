Düzce'de korku dolu anlar! Kavşakta stop eden araç bir anda alev topuna döndü

Edinilen bilgilere göre, Düzce Üniversitesi Hastanesi istikametinden Düzce yönüne seyir hâlinde olan K.Ç. idaresindeki 81 BD 132 plakalı Tofaş marka otomobil, 550. Kavşak mevkisinde dönüş yapmak istediği sırada stop etti. Kavşağın ortasında kalan aracını yeniden çalıştırmak isteyen sürücü K.Ç., motor bölümünden aniden yükselen alevleri fark etti.

Sürücü K.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan D.Z., otomobilden hızla çıkarak durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alev topuna dönen otomobildeki yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürerek kontrol altına aldı.