Kocaeli'de MHP’li meclis üyesi tartışmada öldürüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral, tartıştığı A.İ.U.’nun tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Saral, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.