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Kocaeli'de MHP’li meclis üyesi tartışmada öldürüldü

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Kocaeli'de MHP’li meclis üyesi tartışmada öldürüldü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde MHP’li Belediye Meclis Üyesi Murat Saral, tartıştığı A.İ.U.’nun tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Saral, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Çiftlik Mahallesi Kınalı Sokak'ta meydana gelen olayda, Gölcük Belediyesi MHP'li Meclis Üyesi Saral ile A.İ.U. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.İ.U., tabancayla Saral'a ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan MHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti | Fotoğraf: İHAKocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan MHP'li meclis üyesi hayatını kaybetti | Fotoğraf: İHA

Ağır yaralanan Saral, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Saral'ın yakınları ve çok sayıda kişi de hastaneye geldi.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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